Riapre a Roma sotto Villa Ada il bunker dove si rifugiavano i Savoia durante la Seconda Guerra Mondiale

A Roma, sotto Villa Ada, riapre il bunker che ospitava i Savoia durante la Seconda Guerra Mondiale. Dopo cinque anni di chiusura, la città apre di nuovo al pubblico questa parte della sua storia, permettendo a visitatori e cittadini di accedere a un luogo che ha avuto un ruolo importante nel passato recente della capitale. La struttura è ora di nuovo accessibile per chi desidera conoscerla.

Dopo un periodo di chiusura durato un lustro, la Capitale restituisce ai cittadini e ai turisti un tassello fondamentale della sua storia recente: il rifugio antiaereo della famiglia Savoia. Situato nel cuore del parco di Villa Ada, questo imponente bunker è stato nuovamente inaugurato a seguito di un ambizioso progetto di recupero e messa in sicurezza, volto a preservare la memoria degli eventi bellici che hanno segnato l’Italia tra il 1940 e il 1943. La genesi del sito risale ai primi anni del secondo conflitto mondiale, quando il rischio di pesanti bombardamenti sulla Città Eterna spinse il Re Vittorio Emanuele III a commissionare una struttura difensiva d’avanguardia per la famiglia reale. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Riapre a Roma, sotto Villa Ada, il bunker dove si rifugiavano i Savoia durante la Seconda Guerra Mondiale Leggi anche: Roma, riapre il bunker Savoia di villa Ada Cultura: Battaglia (Pd), riapre il bunker dei Savoia a Villa Ada, bella notizia per RomaRiapre al pubblico il bunker dei Savoia a Villa Ada, un importante passo per la cultura romana dopo la pandemia. Una selezione di notizie su Villa Ada. Temi più discussi: Lo storico bunker di Villa Ada torna visitabile dopo cinque anni; Riapre a Roma il bunker dei Savoia a Villa Ada: visite ogni weekend; Villa Ada, riapre il bunker dei Savoia dopo oltre cinque anni; Villa Ada, riapre il bunker chiuso da cinque anni: messo in sicurezza, sarà visitabile grazie a un patto con le associazioni. Villa Ada, il bunker segreto di Roma usato dalla famiglia reale riapre al pubblicoIl bunker segreto di Villa Ada, rifugio sotterraneo della famiglia reale, riapre al pubblico dopo cinque anni: un viaggio tra storia e misteri nascosti sotto Roma ... siviaggia.it Riapre il bunker di Villa Ada, il rifugio antiaereo privato dei SavoiaA Roma torna visitabile il luogo utilizzato esclusivamente dalla famiglia reale per proteggersi dai bombardamenti alleati durane la Seconda guerra mondiale. Un gioiello di ingegneria bellica recuperat ... quotidiano.net Italia Sera. . Villa Ada, riapre il Bunker Savoia: un tesoro sotterraneo restituito alla città Il 27 febbraio segna una data storica per il patrimonio capitolino: alla presenza del Sindaco Roberto Gualtieri, il Bunker di Villa Ada Savoia riapre ufficialmente al pubbli - facebook.com facebook Riapre lo storico bunker di Villa Ada Savoia, uno spazio che torna accessibile alla collettività. I lavori si sono concentrati sul ripristino del percorso che conduce al Bunker e su quello che conduce alla parte sommitale della collina. Info ow.ly/iYwj50YmZVv x.com