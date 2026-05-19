Roma guerra tra bande per le tre campanelle | rissa a Trevi

Nella zona di Trevi, a Roma, si sono verificati alcuni episodi di scontri tra gruppi di persone legate a attività illecite legate alle tre campanelle. Durante gli incontri, si sono registrate risse tra bande rivali, con alcune persone che si sono allontanate rapidamente dopo gli scontri. In alcuni casi, sono stati notati anche complici che fingevano di aver vinto per attirare i turisti e facilitare le truffe. La polizia ha avviato controlli per identificare i responsabili e prevenire ulteriori incidenti.

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? Domande chiave Come riescono i truffatori a manipolare il gioco senza farsi scoprire?. Chi sono i complici che simulano la vittoria per attirare i turisti?. Quanto incassano ogni giorno le cinque bande che si contendono il territorio?. Perché la rissa a Fontana di Trevi coinvolge una rete criminale organizzata?.? In Breve Rissa avvenuta domenica 17 maggio alle ore 15:00 in via dei Serviti.. Business illegale con incassi stimati in 5mila euro ogni giorno.. Cinque bande criminali si contendono il controllo delle piazze del centro.. Truffa coordinata da 9 persone coinvolte tra finti turisti e vedette.. Almeno 200 persone sono state fermate dalle forze dell’ordine nei primi mesi del 2026 per truffe legate al gioco delle tre campanelle, un fenomeno che ha ripreso con forza nelle vie del centro di Roma. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma, guerra tra bande per le tre campanelle: rissa a Trevi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Guerra a bande delle tre campanelle: la Polizia Locale si traveste e incastra 12 truffatori dell'est Sullo stesso argomento Truffa delle tre campanelle a Roma: 10 arrestati nel Rione TreviI Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno bloccato un gruppo di 10 persone coinvolte in truffe tramite il gioco delle tre campanelle nel Rione... Leggi anche: Scontro tra bande a Fontana di Trevi a Roma, persone travolte dalla folla in fuga: turiste ferite Roma, maxi-rissa tra due bande rivali: turiste ferite a Fontana di Trevi. Fuggi fuggi nei locali e persone travolte dalla follaStavamo camminando verso Fontana di Trevi quando siamo stati travolti da una folla impazzita di persone. Mia madre e la sua amica che è venuta a trovarci da Bergamo sono finite ... ilmessaggero.it Scontro tra bande a Fontana di Trevi a Roma, persone travolte dalla folla in fuga: turiste feritePaura a Roma tra passanti e turisti in fuga: scontro a Fontana di Trevi per il controllo della piazza degenera con il lancio di stoviglie. Tre feriti ... virgilio.it