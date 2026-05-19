Roma | furti rapine borseggi e droga Arrestati stranieri

Nella capitale, la Polizia di Stato ha condotto un’operazione di controllo continuativo, arrestando alcuni stranieri coinvolti in reati come furti, rapine, borseggi e traffico di droga. Durante le attività sono stati identificati vari soggetti e sequestrate sostanze stupefacenti. Le forze dell’ordine hanno inoltre controllato numerosi punti sensibili della città, con l’obiettivo di prevenire e reprimere attività illegali. Nessuna informazione sulle identità delle persone coinvolte o sui dettagli specifici delle operazioni è stata resa pubblica.

È un’attività di controllo senza interruzioni quella messa in campo dalla Polizia di Stato nel quadrante Esquilino, dove interventi ad alto impatto operativo e verifiche amministrative convergono in un’unica cornice di presidio del territorio orientata al contrasto della criminalità diffusa. Nel complesso, il bilancio operativo è di 8 arresti tra droga e reati predatori, circa 5.000 euro di sanzioni amministrative per due fast food della zona e la sospensione della licenza per uno degli esercizi. Tra gli episodi più significativi, spicca quello di una gelateria in via Principe Eugenio, trasformata in teatro di un furto “mordi e fuggi”, dove un cittadino algerino ha sottratto lo zaino ad un cliente, dandosi poi alla fuga. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

A beautiful pickpocket in the metro

Sullo stesso argomento

Roma blindata tra derby e Internazionali: 10 arresti per furti, rapine e borseggiRoma, 18 maggio 2026 – Fine settimana di controlli intensificati nella Capitale, tra eventi sportivi, spostamenti e grande afflusso di persone.

Furti, borseggi e tentati colpi in casa: 10 arresti a RomaRoma, 9 febbraio 2026 – Prosegue senza sosta l’attività di contrasto alla microcriminalità urbana da parte dei carabinieri del Comando provinciale di...

Rapine e borseggi nel quadrante Esquilino a Roma, 8 arrestiIl bilancio operativo è di 8 arresti tra droga e reati predatori, circa 5 mila euro di sanzioni amministrative per due fast food della zona e la sospensione della licenza per uno degli esercizi. italpress.com

Roma, furti e rapine tra negozi e periferie: 11 arresti nella CapitaleLa Polizia ha fermato gruppi accusati di colpi in diversi quadranti della città. A Roma Est sequestrati vestiti, magneti e uncini ... affaritaliani.it