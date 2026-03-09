Furti borseggi e tentati colpi in casa | 10 arresti a Roma

A Roma, dieci persone sono state arrestate nell’ambito di operazioni dei carabinieri contro furti, borseggi e tentativi di furto in abitazioni. Le forze dell’ordine hanno portato a termine diverse perquisizioni e intercettato i sospetti nelle zone centrali e periferiche della città. L’attività si inserisce in un’azione più ampia di repressione della microcriminalità nel territorio capitolino.

Roma, 9 febbraio 2026 – Prosegue senza sosta l’attività di contrasto alla microcriminalità urbana da parte dei carabinieri del Comando provinciale di Roma. Nelle ultime 72 ore, un’ampia operazione di controllo del territorio ha portato all’arresto di 10 persone, gravemente indiziate di furto aggravato, tentato furto in abitazione e resistenza a Pubblico Ufficiale. I carabinieri della stazione Roma San Lorenzo in Lucina, durante un servizio mirato antiborseggio nel cuore del Rione Campo Marzio, hanno bloccato e arrestato tre cittadini stranieri, un cubano, un’argentina e una spagnola subito dopo aver sottratto con destrezza la borsa a una turista che cenava ai tavoli di un ristorante in via Vittoria. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

