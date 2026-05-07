L’avventura di Matteo Berrettini agli Internazionali d’Italia si conclude nel primo turno con una sconfitta contro l’australiano Alexei Popyrin. Il giocatore romano ha perso in un’ora e ventinove minuti con il punteggio di 6-2, 6-3, e non è riuscito a superare il primo ostacolo del torneo. Popyrin si prepara ora ad affrontare il ceco Jakub Mensik nel prossimo turno.

Si ferma subito l’avventura di Matteo Berrettini a Roma. Nel primo turno degli Internazionali d’Italia l’australiano Alexei Popyrin piega il giocatore romano 6-2 6-3 in un’ora e ventinove minuti e avanza al secondo turno dove sfiderà il ceco Jakub Mensik. Al termine del match il giocatore italiano si è soffermato in conferenza stampa sulla mancanza di energie nel corso della partita e sulle prospettive per i prossimi tornei. Il commento a caldo del match: “ Non me la sento di darmi addosso, di colpevolizzarmi. È stata una giornata abbastanza brutta. Il rammarico è quello di non essere riuscito a sfruttare, al di là del livello di gioco, l’energia del campo e della gente per fare qualcosa di meglio “.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Matteo Berrettini rimugina: “Non avevo l’energia necessaria, ma la stagione non si decide a Roma. Vado a letto con dei pensieri”

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