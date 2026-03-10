Un uomo di 40 anni è stato arrestato a Labaro, quartiere di Roma, dopo aver avuto una violenta lite con il coinquilino. Durante l’alterco, ha usato un coltello e ha ferito gravemente la vittima. La polizia è intervenuta sul posto e ha fermato l’aggressore, mentre il ferito è stato portato in ospedale in condizioni critiche.

Una violenta lite tra coinquilini ha avuto luogo ieri sera nel quartiere Labaro di Roma, precisamente in via Frassineto. L’incidente è avvenuto intorno alle 23, quando un uomo di 61 anni, originario dello Sri Lanka, è stato accoltellato dal suo coinquilino, un connazionale di 40 anni. Dettagli sull’Incidente e il Soccorso. La vittima è stata trovata in strada, in una pozza di sangue, con gravi ferite all’addome e a un braccio. Dopo l’allerta, è intervenuto il personale sanitario che ha soccorso il 61enne, trasportandolo in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea, dove attualmente è ricoverato in prognosi riservata. Intervento della Polizia e Arresto del Sospettato. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Roma: litiga con il coinquilino e lo accoltella, arrestato 40anne a Labaro, grave la vittima

