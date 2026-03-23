Violenta aggressione a Ostia, dove una discussione tra coinquilini è degenerata in un accoltellamento in strada. Un uomo di 47 anni, di origine colombiana, è stato arrestato dopo aver colpito alla testa il coinquilino di 65 anni al culmine di una lite legata a motivi di convivenza. L’episodio si è verificato nella serata di giovedì 19 marzo in via Mario Ruta, a Ostia Nuova. Alla base della discussione ci sarebbe stato il tono di voce ritenuto troppo alto dalla vittima all’interno dell’abitazione condivisa con l’aggressore e un terzo uomo. Secondo quanto ricostruito, la situazione è rapidamente degenerata anche a causa dello stato di alterazione psico-fisica del 47enne, presumibilmente dovuto all’abuso di alcol e sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Ostia, accoltella il coinquilino dopo una lite: arrestato 47enne

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