Roland Garros 2026 | Luciano Darderi con fiducia verso il torneo che finora non gli è stato amico

Luciano Darderi si prepara per Roland Garros 2026, un torneo che finora non gli ha sorriso. Dopo aver raggiunto la semifinale al Foro Italico di Roma, il tennista si sta concentrando sull’appuntamento parigino, a cui si avvicina con maggiore fiducia rispetto al passato. L’atleta ha passato le ultime settimane in allenamento, cercando di migliorare alcuni aspetti del suo gioco. La partecipazione a questo torneo rappresenta un momento importante nella sua carriera, dopo aver dimostrato di poter competere a livelli elevati.

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In tanti l’hanno scoperto con la semifinale al Foro Italico di Roma, ma Luciano Darderi stava caricando le batterie per questo, in un certo senso, da un po’. Del resto la progressione del suo 2026 parla chiaro: ottavi agli Australian Open, finale a Buenos Aires, vittoria a Santiago del Cile, e soprattutto penultimo atto proprio agli Internazionali. Quasi tutti risultati sul rosso, certo, ma è soprattutto l’ultimo a fare rumore. Soprattutto per la qualità degli avversari battuti: non capita tutti i giorni di avere una sequenza Paul-Zverev-Jodar da poter raccontare. Poi, certo, contro Casper Ruud è arrivato senza più forze, ed è rimasto in campo solo per cercare di allungare il più possibile un match segnato fin dal primo quindici. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Roland Garros 2026: Luciano Darderi con fiducia verso il torneo che finora non gli è stato amico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Grandissimo PUNTO di Luciano Darderi: lazzurro chiede lenergia del pubblico Sullo stesso argomento Roland Garros, ecco i 10 italiani che parteciperanno al torneo più prestigiosoLa stagione sulla terra rossa è iniziata sotto i migliori auspici per i colori italiani con la netta vittoria di Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz... Quando gioca Sinner al Roland Garros 2026: date, esordio e calendario del torneo di ParigiDopo il trionfo agli Internazionali d’Italia 2026, Jannik Sinner si prepara al grande appuntamento con il Roland Garros. Roland Garros 2026: Luciano Darderi con fiducia verso il torneo che finora non gli è stato amicoIn tanti l'hanno scoperto con la semifinale al Foro Italico di Roma, ma Luciano Darderi stava caricando le batterie per questo, in un certo senso, da un ... oasport.it Dove vedere in tv il sorteggio del Roland Garros 2026: orario, programma, teste di serie, streamingGiovedì 21 maggio, alle ore 14:00, andrà in scena il sorteggio del Roland Garros 2026. Il secondo Slam della stagione si avvicina e sulla terra rossa di ... oasport.it