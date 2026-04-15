La stagione sulla terra rossa si apre con una notizia che riguarda la partecipazione di dieci tennisti italiani a Roland Garros, uno dei tornei più importanti del calendario. Nei giorni scorsi, nel Masters 1000 di Montecarlo, Jannik Sinner ha ottenuto una vittoria contro Carlos Alcaraz, rafforzando l'interesse per il torneo che si svolgerà in Francia. La presenza dei giocatori italiani è confermata e si attendono sfide di rilievo sulla terra battuta.

La stagione sulla terra rossa è iniziata sotto i migliori auspici per i colori italiani con la netta vittoria di Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz nel Masters 1000 di Montecarlo. Anche se di mezzo ci sono ancora molti tornei (Barcellona, Madrid e Roma su tutti), i big pensano già al Roland Garros di Parigi (dal 24 maggio al 7 giugno) che ha appena pubblicato la lista dei partecipanti. Oltre a Sinner, il numero 1 del mondo, ci sono anche altri nove italiani. Qual è la lista. Nel dettaglio, si tratta di Lorenzo Musetti (numero 9 del ranking Atp), Flavio Cobolli (16° Atp), Luciano Darderi (21° Atp), Lorenzo Sonego (66° Atp), Mattia Bellucci (79°Atp) e Matteo Berrettini (91°Atp).🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Roland Garros, ecco i 10 italiani che parteciperanno al torneo più prestigioso

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