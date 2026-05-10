LIVE Musetti-Cerundolo 7-6 6-4 ATP Roma 2026 in DIRETTA | azzurro avanti per miracolo ma malconcio Tegola enorme in vista del Roland Garros!

Durante il match tra Musetti e Cerundolo all’ATP di Roma, il tennista italiano ha vinto i primi due set con il punteggio di 7-6 e 6-4. Al momento, ha ottenuto 50 punti per la classifica, ma si è fermato a causa di un problema all’inguine. La condizione fisica potrebbe compromettere la partecipazione al prossimo torneo di Parigi. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in tempo reale.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:30 Lorenzo Musetti conquista 50 punti d’oro per la classifica, ma purtroppo il problema all’inguine potrebbe essere deleterio per il torneo di Roma. Speriamo davvero che non sia grave da rinunciare anche al Roland Garros. Adesso la cosa giusta da fare è abbandonare il torneo di casa, è doloroso dirlo e farlo, ma ci sono appuntamenti troppo importanti all’orizzonte. 17:27 MUSETTI b. Cerundolo 7-6(7), 6-4! Un bacino al nastro e palla difficile da gestire con il rovescio per Cerundolo, che non lo fa, e allora può alzare le braccia l’azzurro. 40-A LUNGO stavolta il comodo dritto. Palla bassa, a sto giro.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Cerundolo 7-6, 6-4, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurro avanti per miracolo, ma malconcio. Tegola enorme in vista del Roland Garros! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate LIVE Musetti-Cerundolo, ATP Roma 2026 in DIRETTA: avanti Zverev, sempre meno all’azzurro!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:31 Tutto estremamente facile per Zverev che vince 6-1, 6-4 contro Blocks e giunge in ottavi di finale. LIVE Musetti-Cerundolo 7-6, 1-0, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro vince misteriosamente un 1° set da 80? di gioco!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Torna a sbagliare un dritto l’argentino. Argomenti più discussi: LIVE Musetti-Cerundolo, ATP Roma 2026 in DIRETTA: si prospetta una battaglia contro l’argentino; Diretta Musetti - Cerundolo (Internazionali BNL d'Italia); Musetti e non solo: il programma oggi su Sky; IBI 26, il tabellone degli italiani: derby Nardi-Pellegrino al primo turno.