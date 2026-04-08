Piombino | Brucia paglia fieno e scarti di animali nel suo terreno | denunciato imprenditore agricolo

Un imprenditore agricolo di 50 anni è stato denunciato dai carabinieri forestali di Venturina Terme per aver bruciato paglia, fieno e scarti di animali nel suo terreno senza autorizzazione. L'episodio è avvenuto a Piombino, dove i militari hanno scoperto il materiale combusto durante un controllo. Nessuna persona è rimasta coinvolta in incidenti o danni ambientali. La denuncia riguarda lo smaltimento illegale di rifiuti agricoli.

I carabinieri forestali di Venturina Terme hanno denunciato il titolare 50enne di un'impresa agricola per smaltimento illegale di rifiuti. I militari dell'Arma hanno infatti rilevato che l'uomo su un terreno agricolo di sua proprietà stava bruciando rotoballe di paglia e fieno avvolte in. 🔗 Leggi su Livornotoday.it Fitofarmaci non smaltiti e scarti bruciati, denunciato un imprenditore agricolo del PalermitanoI Carabinieri della stazione di Cerda - con i colleghi del reparto tutela agroalimentare di Messina, personale dell’Asl e dell’ispettorato del Masaf... Materiale edile scaricato nel terreno: scatta il sequestro. Denunciato imprenditoreControlli sul territorio da parte dei Carabinieri della Stazione di Frignano, che nella tarda mattinata odierna hanno proceduto al sequestro penale...