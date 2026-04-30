Carpi diventa una Game City torna Playtime tra sfide cosplay e realtà virtuale

Il gioco come divertimento ma anche come esperienza culturale, sociale e creativa. Torna "Playtime – A Carpi è tempo di giocare", la manifestazione dedicata al gioco per tutti i gusti e tutte le età promossa dal Comune e organizzata dalla Biblioteca Loria e dal Castello dei ragazzi in.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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