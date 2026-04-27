PATEO and NVIDIA Partner to Debut Pioneering Software-Hardware Integrated AI Box Solution

Il 23 aprile, PATEO ha annunciato di aver avviato una collaborazione con NVIDIA e un produttore di veicoli elettrici. La partnership riguarda lo sviluppo di una soluzione integrata di hardware e software per l'intelligenza artificiale, denominata AI Box. Questa iniziativa si inserisce nel settore dei veicoli a energia nuova, con l'obiettivo di innovare le applicazioni di intelligenza artificiale nei sistemi di bordo.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE SHANGHAI, April 27, 2026 PRNewswire — On April 23, PATEO reached a series of deep collaborations with NVIDIA and a leading New Energy Vehicle (NEV) OEM. The company is accelerating the transition of “on-vehicle large models” from technical verification to large-scale mass production, achieving substantial progress in the implementation of in-vehicle AI large models and the application of advanced computing power platforms. As automotive intelligence enters the deep-water zone of being “AI-defined,” the deployment of Level 3 and Level 4 autonomous driving is driving an exponential growth in demand for computing power.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - PATEO and NVIDIA Partner to Debut Pioneering Software-Hardware Integrated AI Box Solution Notizie correlate NVIDIA: l’AI accelera lo sviluppo software, triplicato la produzione di codice grazie a Cursor.NVIDIA, gigante tecnologico con sede a Santa Clara, in California, ha registrato un incremento triplicato nella produzione di codice interno grazie... Samsung galaxy s26 conferma caratteristiche hardware e software chiaveil ciclo di lancio dei galaxy s26 si avvicina a passi veloci, interrompendo il lungo filone di anticipazioni che hanno accompagnato i mesi scorsi.