Ritrovato il 60enne scomparso | era alla stazione di Stia stava per prendere un treno per Arezzo

Da arezzonotizie.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 60 anni, scomparso nelle ultime ore, è stato ritrovato alla stazione di Stia. Era pronto a prendere un treno diretto ad Arezzo e si trovava in buone condizioni di salute. La scoperta è avvenuta nelle prime ore del mattino, senza ulteriori dettagli sulla dinamica del suo ritrovamento. La notizia ha suscitato attenzione tra i residenti e le autorità locali. La famiglia dell'uomo è stata informata del suo ritrovamento e sta ricevendo aggiornamenti sulle sue condizioni.

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E' stato ritrovato alla stazione di Stia, nelle prime ore del mattino ed è in buone condizioni di salute. La diffusione di una immagine il coordinamento della Prefettura si sono rilevati essenziali per ritrovare il 60enne di Stia del quale da tre giorni si erano perse le tracce.Dopo ore e ore di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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