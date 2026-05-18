Caccia a Stia | scomparso 60enne segni distintivi per il ritrovamento

Un uomo di 60 anni è scomparso nella zona di Stia. Le ricerche sono in corso e si stanno cercando dettagli utili per il riconoscimento. Prima di sparire, si trovava in un’area specifica, ma non sono stati resi noti i luoghi esatti. Sono stati segnalati alcuni segni distintivi che potrebbero aiutare a identificarlo rapidamente. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo informazioni sulla sua condizione fisica e sui dettagli che possano facilitare il suo ritrovamento.

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? Domande chiave Quali sono i segni fisici per riconoscerlo subito?. Dove si trovava esattamente prima di sparire nel nulla?. Come stanno procedendo le ricerche nelle zone montane del Casentino?. Chi può fornire informazioni utili ai Carabinieri di Pratovecchio Stia?.? In Breve Scomparsa avvenuta venerdì 15 maggio intorno alle ore 19 in via Caduti di Montelungo.. Segni distintivi includono occhiali, cicatrice al mento e cannule per dialisi sul collo sinistro.. Carabinieri di Pratovecchio Stia coordinano ricerche sul territorio e lungo i sentieri del Casentino.. Contatti per avvistamenti al numero 0575 583765 della Stazione dei Carabinieri locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caccia a Stia: scomparso 60enne, segni distintivi per il ritrovamento ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Case of the Black Twenty-Two by Brian Flynn | Classic Detective Mystery Audiobook Sullo stesso argomento Leggi anche: Oroscopo Toro: quali sono i segni distintivi dei nati sotto questo segno? “Pochi dubbi”. Scomparso da mesi, è arrivato il tragico ritrovamento: l’annuncio shockIl corpo senza vita di un uomo è stato trovato in un campo lungo strada Buttigliera, a Chieri, a poca distanza da una centrale dell’Enel.