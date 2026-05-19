Dopo giorni di ricerche, un uomo di 60 anni scomparso a Pratovecchio Stia è stato ritrovato. Le operazioni di ricerca sono state condotte con il coinvolgimento di carabinieri e vigili del fuoco, che hanno utilizzato diverse tecniche per localizzarlo. L’uomo è stato individuato in una zona impervia. Non sono stati resi noti dettagli sulle condizioni di salute o sul luogo esatto del ritrovamento. La vicenda ha coinvolto diverse squadre di soccorso che hanno collaborato per trovare l’uomo scomparso.

AREZZO – Dopo ore e ore di ricerche con lo spiegamento di carabinieri, vigili del fuoco del distaccamento di Pratovecchio-Stia e del comando provinciale di Arezzo, di volontari e Soccorso alpino e speleologico, stamattina (19 maggio) i militari dell’Arma di Bibbiena hanno rintracciato il 60enne scomparso da Pratovecchio-Stia nella serata di venerdì scorso. Fondamentale la segnalazione di un uomo che ha riconosciuto la persona scomparsa avendo visto una fotografia diffusa durante le ricerche. L’uomo, che ha notato lo scomparso camminare per le strade di Stia, ha immediatamente allertato i militari dell’Arma che hanno concentrato le ricerche nella zona indicata, portandosi anche alla stazione di Stia dove lo hanno rintracciato, in buone condizioni psico-fisiche, mentre stava per prendere un treno per Arezzo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Ritrovato dopo giorni un 60enne scomparso a Pratovecchio Stia

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Alessandro Rossi e Carlo Stanzani

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