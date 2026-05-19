Ritorna l’Uscita del Lupo Mannaro venerdì 22 maggio a Castiglion Fiorentino
Venerdì 22 maggio si terrà a Castiglion Fiorentino l’uscita del Lupo Mannaro. L'evento avrà inizio alle 19.00 nel piazzale Garibaldi, dove i partecipanti si riuniranno. La manifestazione, annunciata ufficialmente, coinvolge persone di diverse età che si preparano a partecipare. L’organizzazione ha comunicato il programma e le modalità di partecipazione in modo dettagliato, senza indicare eventuali variazioni o cambiamenti. Per tutto il giorno, si prevedono attività e incontri correlati all’evento.
Arezzo, 19 maggio 2026 – L’uscita del Lupo Mannaro: il 22 maggio il ritrovo alle ore 19.00 nel piazzale Garibaldi. . E per il secondo anno consecutivo viene organizzata dalla Vab con il patrocinio di Comune e Proloco, e la preziosa collaborazione della “Ronda Ghibellina”. “Le iscrizioni si sono chiuse ieri anche se abbiamo lasciato posto per i ritardatari” – spiega Luca Burroni, presidente della Vab, che aggiunge – “a tutti i partecipanti, ad oggi 250, raccomando abbigliamento e scarpe adeguate e una luce”. Si perché l’escursione è in notturna, ritrovo ore 19 in piazzale Garibaldi, mentre il rientro è previsto, dopo il ristoro a Castiglion Maggio, alle ore 23. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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