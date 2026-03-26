festival del gioco e amarcord a castiglion fiorentino

Nel fine settimana del 28 e 29 marzo 2026, Castiglion Fiorentino ospiterà la prima edizione del

Riscoprire il piacere di stare insieme, la bellezza della manualità e la magia del gioco condiviso. Sabato 28 e domenica 29 marzo 2026, il cuore pulsante di Castiglion Fiorentino si trasformerà in una grande ludoteca all'aperto con la prima edizione del "Festival del Gioco – Famiglie e Bambini in festa".? A partire dalle ore 15:00, piazza del Municipio diventerà il palcoscenico di un'esperienza ludica d'altri tempi. Protagoniste assolute saranno le 40 postazioni di giochi in legno, pezzi unici che sfidano l'ingegno e la coordinazione, capaci di affascinare non solo i più piccoli ma anche genitori e nonni in un ideale ponte tra generazioni. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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