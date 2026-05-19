Caso Rita Atria la denuncia dell’associazione | ‘Lo Stato ignora la riapertura delle indagini ma chiede il canone Rai’

L’associazione antimafie dedicata a Rita Atria ha chiesto ufficialmente la riapertura delle indagini sulla sua morte, avvenuta nel 1992. Nel frattempo, lo Stato ha inviato una richiesta per il pagamento del canone Rai, ignorando le istanze di approfondimento sul caso. La richiesta di riapertura è stata avanzata tramite comunicazioni pubbliche e appelli, mentre le autorità hanno continuato a mantenere la posizione di richiesta di pagamento, senza fornire risposte specifiche sui dubbi sollevati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il caso di Rita Atria risale al 1992 ma è sentito oggi più che mai. Mentre l'associazione antimafie fondata in suo onore invoca la riapertura delle indagini sulla morte, lo Stato chiede di pagare il canone Rai. Per la vicepresidente Furnari si tratta di una “incredibile sciatteria burocratica” “Lo Stato non risponde alle nostre richieste di riaprire l’indagine sulla sua morte. Peròchiede a Rita Atria di pagare il canone Rai”: è la denuncia diNadia Furnari, vicepresidente dell’associazione antimafienata nel 1994 a Milazzo in memoria della giovane testimone di giustizia. La ragazza morì nel1992a Roma, a meno di 18 anni e a pochi giorni dall’uccisione del giudice Paolo Borsellino. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Caso Rita Atria, la denuncia dell’associazione: ‘Lo Stato ignora la riapertura delle indagini ma chiede il canone Rai’ ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Caso Rita Atria: inviato bolletto Rai alla testimone scomparsa? Punti chiave Come può un algoritmo inviare un bollettino a una persona scomparsa? Perché la burocrazia digitale ignora i registri anagrafici dei... Caso Rosa Bechere, indagati: silenzio dopo la riapertura delle indagini? Punti chiave Perché i due indagati hanno scelto il silenzio davanti ai magistrati? Quali nuovi elementi hanno spinto la Procura a riaprire il... La Rai chiede il canone a Rita Atria, la ragazza suicida dopo la strage Borsellino palermo.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com Rita Atria paghi il canone Rai: l’assurdo caso a 34 anni dalla morteLo Stato non risponde alle nostre richieste di riaprire l’indagine sulla sua morte. Però chiede a Rita Atria di pagare il canone Rai. A parlare è Nadia Furnari, vicepresidente dell’associazione ... lasicilia.it Rita Atria paghi il canone Rai: la richiesta shock 34 anni dopo la morte della testimone di giustiziaLa denuncia dell’associazione antimafia dedicata alla giovane siciliana morta nel 1992: Lo Stato ignora le richieste sulla sua morte, ma le manda una tassa da pagare ... newsicilia.it