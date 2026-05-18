Insegue il ladro aggrappandosi all’auto | ferito ristoratore di Urgnano

Nel pomeriggio di domenica 17 maggio a Urgnano, un ristoratore è rimasto ferito durante un tentativo di bloccare un uomo all’interno del magazzino del suo locale. L’uomo, sorpreso nel magazzino del ristorante pizzeria “Da Alfreda”, è stato inseguito e si è aggrappato a un’auto in fuga. Durante questa azione, il proprietario del ristorante ha riportato delle ferite. La scena si è svolta nel centro di Urgnano, creando momenti di tensione tra i presenti.

Urgnano. Momenti di paura nel pomeriggio di domenica 17 maggio a Urgnano, dove il titolare del ristorante pizzeria “ Da Alfreda “, Massimiliano Aceti, è rimasto ferito mentre tentava di fermare un uomo sorpreso all’interno del magazzino del locale. Il ristoratore avrebbe cercato d’istinto di impedire la fuga del malvivente, che dopo essersi precipitato all’esterno è salito in auto ripartendo improvvisamente. Il ristoratore, rimasto aggrappato alla portiera del veicolo, sarebbe stato trascinato per alcune decine di metri lungo via 25 Aprile, prima di cadere nelle vicinanze della curva vicino allo stop. L’allarme è scattato attorno alle 15. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Rossa di Urgnano insieme all’automedica. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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