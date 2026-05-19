Rissa in scuola a Legnano | prof ferito con un’asta metallica

Una rissa avvenuta in una scuola di Legnano ha provocato il ferimento di un insegnante, colpito con un’asta metallica. Secondo quanto riferito, l’oggetto, normalmente utilizzato per altri scopi, è stato usato come arma durante il confronto tra studenti. La discussione tra i ragazzi è degenerata rapidamente, portando all’aggressione fisica, con il docente coinvolto nel tentativo di intervenire. La polizia è intervenuta sul posto per gestire la situazione e avviare le indagini.

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