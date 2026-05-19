Rissa in scuola a Legnano | prof ferito con un’asta metallica
Una rissa avvenuta in una scuola di Legnano ha provocato il ferimento di un insegnante, colpito con un’asta metallica. Secondo quanto riferito, l’oggetto, normalmente utilizzato per altri scopi, è stato usato come arma durante il confronto tra studenti. La discussione tra i ragazzi è degenerata rapidamente, portando all’aggressione fisica, con il docente coinvolto nel tentativo di intervenire. La polizia è intervenuta sul posto per gestire la situazione e avviare le indagini.
? Domande chiave Come ha fatto un oggetto comune a diventare un'arma contundente?. Perché la lite tra studenti è degenerata in un attacco fisico?. Chi dovrà rispondere legalmente dell'aggressione subita dal docente ferito?. Quali provvedimenti disciplinari prenderà l'istituto verso lo studente minorenne?.? In Breve Dirigente Elena Maria D’Ambrosio coordina l'istituto e valuterà le sanzioni disciplinari.. Aggressione avvenuta alle ore 10:00 presso i laboratori dell'ex Medea di Legnano.. Precedenti violenti registrati ad Abbiategrasso nel maggio 2023 e ottobre 2024.. Caso simile a Trescore Balneario avvenuto nel marzo scorso presso scuola Leonardo Da Vinci. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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