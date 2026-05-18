Un insegnante è stato colpito con un’asta metallica durante un episodio avvenuto in un istituto scolastico della zona. La dirigente della scuola ha dichiarato che non era mai successa una situazione di questo tipo e ha aggiunto che sono pronti a prendere i provvedimenti necessari. L’episodio si è verificato nella mattinata di oggi, e sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza. La polizia sta indagando per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Legnano (Milano), 18 maggio 2026 – “Io sono da quattro anni la dirigente dell’Istituto ma è i n assoluto il primo episodio di questo tipo che mi trovo a registrare ”: è così che la dirigente dell’Isis Bernocchi, Elena Maria D’Ambrosio, inquadra quanto accaduto questa mattina nella sede distaccata all’ex Medea, dove si tengono i corsi di formazione pratica, i laboratori di officina meccanica e le lezioni dedicate all'indirizzo per Operatore e Tecnico Riparatore di Veicoli a Motore dell’istituto che ha la sua sede centrale in via Diaz. La ricostruzione . Dirigente D’Ambrosio, cosa è successo questa mattina? “La ricostruzione che abbiamo fatto degli eventi di questa mattina parte da una lite scoppiata per futili motivi intorno alle 10 tra un gruppo di ragazzi della nostra scuola. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Prof colpito con un’asta metallica, la dirigente del Bernocchi: “Mai successa una cosa simile. Pronti a prendere provvedimenti”

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