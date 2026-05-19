Ripascimento la nota ufficiale del Comune di Salerno

Il Comune di Salerno ha diffuso una nota ufficiale firmata dal Commissario Vincenzo Panico in cui si comunica la sospensione dei lavori di ripascimento tra le zone di Pastena e Torrione. La decisione risale allo scorso 4 maggio, data in cui i lavori sono stati interrotti. La comunicazione non specifica i motivi della sospensione, limitandosi a confermare l’interruzione delle attività di ripascimento nella zona interessata. La notizia è stata resa nota attraverso un documento ufficiale dell’amministrazione comunale.

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Tempo di lettura: 2 minuti Firmata dal Commissario di Salerno Vincenzo Panico, la nota ufficiale con la quale l’amministrazione comunale di Salerno rende nota sospensione dei lavori per il ripascimento tra Pastena e Torrione avvenuta già dallo scorso 4 maggio. “Gli stessi sarebbero stati comunque interessati da un fermo correlato all’approssimarsi della stagione estiva a partire 22 del mese di maggio. Tanto in linea con l’Ordinanza Sindacale prot. n. 93978 del 170425, nonché da specifica Ordinanza della Capitaneria di Porto n. 34 del 290426 – si legge nel testo – Tra le motivazioni che hanno portato alla sospensione si richiamano in particolare le attività di controllo dei materiali utilizzati per la realizzazione del ripascimento che hanno dato esito non in linea con le prescrizioni di capitolato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ripascimento, la nota ufficiale del Comune di Salerno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Stop al ripascimento a Salerno e Cetara: l’impresa è la stessaTempo di lettura: 2 minutiSi conosceranno tra una settimana i rilievi del consulente esterno che segue da sempre il cantiere del ripascimento e al... Salerno come un cantiere: proseguono i lavori di ripascimento e quelli sul CorsoProsegue il ripascimento Ambito II, dal Polo Nautico fino alla foce dell'Irno: anche di domenica, come mostrano gli scatti di Antonio Capuano,... Salerno, il ripascimento è un caso: inadempienze della ditta, stop del Comune al cantiereStampa Inadempienze e ritardi della ditta: c’è lo stop al cantiere per il ripascimento del litorale orientale di Salerno quasi alla vigilia della nuova stagione balneare. Il Comune, con una mossa ta ... salernonotizie.it Salerno, stop al ripascimento tra Pastena e Torrione: cantiere sospeso a un passo dalla scadenzaContestazioni al Consorzio e verifiche tecniche: salta la data del 18 maggio. Sospesi i lavori anche a Cetara per difformità dei materiali ... infocilento.it