Salerno come un cantiere | proseguono i lavori di ripascimento e quelli sul Corso

A Salerno, i lavori di ripascimento nella zona dell'Ambito II continuano senza sosta, coinvolgendo anche il fine settimana. Gli operai sono impegnati nella realizzazione della barriera soffolta, che si estende dal Polo Nautico fino alla foce dell'Irno. Nel frattempo, i lavori sul Corso sono in corso, con attività che procedono per migliorare la struttura e la viabilità della zona. Sono state scattate fotografie che mostrano gli interventi in atto.

Prosegue il ripascimento Ambito II, dal Polo Nautico fino alla foce dell'Irno: anche di domenica, come mostrano gli scatti di Antonio Capuano, addetti al lavoro per la barriera soffolta che ha raggiunto il punto finale.Intanto, serrati i lavori di riqualificazione Corso Vittorio Emanuele e via De.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Ripascimento a Salerno: proseguono i lavori a Torrione, la via la posa della sabbia Leggi anche: Ripascimento a Salerno, avanti con i lavori sul litorale: ecco la nuova sabbia Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Morì in un cantiere edile a Salerno: definitive le condanne per due imprenditori; completato lo scavo della Galleria Caterina, primo tunnel realizzato sulla Linea AV/AC Salerno–Reggio Calabria | Webuild Group; Salerno. Morte nel cantiere, condanne definitive; Incidente sul lavoro a Sicignano: operaio schiacciato tra due mezzi, l'ira della Fillea CGIL di Salerno. Salerno, la Galleria del Seminario è un eterno cantiere: lavori infiniti e caos trafficoStampaLa Galleria del Seminario, a Salerno, è oggetto da tempo infinito di restringimenti, deviazioni, pannelli, cantieri mobili e immobili. Un eterno lavori in corso – come riporta il sito web dell ... salernonotizie.it Sicignano degli Alburni (Salerno), operaio lucano di Matera ferito gravemente in un cantiereUn intervento di lavoro ordinario si è trasformato in un grave incidente in un cantiere dell’area industriale di Sicignano degli Alburni, in provincia di Salerno. Un operaio di 48 anni, originario di ... trmtv.it CENTRODESTRA DI NUOVO COMPATTO, A SALERNO SI CHIUDE SU MARENGHI - La partita politica per le Comunali entra in una fase decisiva e a Salerno arriva un passaggio che può cambiare gli equilibri della corsa a Palazzo di Città. Nelle ultime ore facebook