A Salerno e Cetara si interrompono i lavori di ripascimento delle spiagge, con un’impresa condivisa tra le due località. Tra una settimana saranno resi noti i rilievi del consulente esterno incaricato di valutare la situazione. L’interruzione riguarda le operazioni di rinforzo delle coste, che erano state avviate per contrastare l’erosione. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito i motivi di questa decisione.

Tempo di lettura: 2 minuti Si conosceranno tra una settimana i rilievi del consulente esterno che segue da sempre il cantiere del ripascimento e al quale il Comune di Salerno ha chiesto ora di avere uno stato dell’arte in grado di valutare lo stato di avanzamento dei lavori per l’ intervento in corso tra Pastena e Torrione. Il rapporto sarà determinante per valutare quanto le contestazioni avanzate dal direttore dei lavori e dal Comune di Salerno siano corrette. Attraverso un provvedimento di sospensione i lavori sono stati fermati dallo scorso 5 maggio. Dovevano essere consegnati il 18 maggio. Ritardi e alcune perplessità come quelle relative alla presenza di barriere soffolte lasciate a pelo d’acqua.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Stop al ripascimento a Salerno e Cetara: l’impresa è la stessa

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