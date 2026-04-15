Il rinnovo del contratto di Locatelli con la Juventus è ormai in fase di definizione. La firma del giocatore è prevista a breve, ma ancora non ci sono date ufficiali. Sono stati concordati i dettagli dell’accordo tra le parti, che porteranno il capitano a prolungare il suo soggiorno con i bianconeri. La situazione è in attesa di comunicazioni ufficiali da parte del club.

di Francesco Spagnolo Rinnovo Locatelli Juventus, è ormai tutto pronto per la firma del capitano bianconero. Il tutto dovrebbe arrivare nella giornata del 17 aprile. Il legame tra Manuel Locatelli e la Vecchia Signora si stringe ulteriormente, proiettando il club verso una stabilità tecnica sempre più definita. Il centrocampista e la Juventus ancora insieme, dunque, per dare continuità a un progetto sportivo che vede nel centrocampista azzurro uno dei pilastri fondamentali, sia dentro che fuori dal rettangolo verde. Sebbene l’intesa tra le parti non fosse mai stata realmente in discussione, l’attesa per l’ufficialità sta per fiinire. Come riportato dall’esperto di Sky Sport, Giovanni Guardalà, il rinnovo Locatelli con la Juventus è ormai una formalità pronta per essere siglata.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rinnovo Locatelli Juventus, è fatta: quando arriverà la firma e l’ufficialità del capitano con i bianconeri. I dettagli dell’accordo

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