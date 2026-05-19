Conte ecco quando arriverà l’annuncio dell’addio | i dettagli

Antonio Conte ha deciso di lasciare il suo ruolo di allenatore del Napoli e comunicherà questa decisione ai giocatori al termine della stagione. La notizia è stata diffusa attraverso fonti vicine alla società, che hanno confermato l’intenzione di terminare il contratto in corso. Non sono stati ancora resi noti i tempi esatti dell’annuncio ufficiale. Nei prossimi giorni, si attende un incontro tra l’allenatore e la dirigenza per definire i dettagli della separazione.

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