Conte ecco quando arriverà l’annuncio dell’addio | i dettagli
Antonio Conte ha deciso di lasciare il suo ruolo di allenatore del Napoli e comunicherà questa decisione ai giocatori al termine della stagione. La notizia è stata diffusa attraverso fonti vicine alla società, che hanno confermato l’intenzione di terminare il contratto in corso. Non sono stati ancora resi noti i tempi esatti dell’annuncio ufficiale. Nei prossimi giorni, si attende un incontro tra l’allenatore e la dirigenza per definire i dettagli della separazione.
Antonio Conte comunicherà ai giocatori del Napoli la sua decisione di lasciare la panchina al termine della stagione. L’annuncio avverrà a Castel Volturno prima della partita contro l’Udinese, ultimo impegno casalingo al Maradona. Conte ha già deciso: l’addio è nell’aria da tempo. Il tecnico leccese ha maturato la scelta da settimane, mantenendola riservata anche all’interno dello staff tecnico. Secondo quanto riporta Il Mattino: “Parlerà alla squadra prima dell’Udinese, lo dirà anche a loro: fino ad adesso nessuno conosceva la sua decisione. Neppure quelli dello staff”. La decisione di Conte è irremovibile e l’annuncio arriverà subito dopo l’ultima gara casalinga della stagione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
When the CEO's First Love Returned, His Substitute Wife MarriedAnother Man-He Regretted It Too Late!
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