Conte ecco quando arriverà l’annuncio dell’addio | i dettagli

Da spazionapoli.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonio Conte ha deciso di lasciare il suo ruolo di allenatore del Napoli e comunicherà questa decisione ai giocatori al termine della stagione. La notizia è stata diffusa attraverso fonti vicine alla società, che hanno confermato l’intenzione di terminare il contratto in corso. Non sono stati ancora resi noti i tempi esatti dell’annuncio ufficiale. Nei prossimi giorni, si attende un incontro tra l’allenatore e la dirigenza per definire i dettagli della separazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Antonio Conte comunicherà ai giocatori del Napoli la sua decisione di lasciare la panchina al termine della stagione. L’annuncio avverrà a Castel Volturno prima della partita contro l’Udinese, ultimo impegno casalingo al Maradona. Conte ha già deciso: l’addio è nell’aria da tempo. Il tecnico leccese ha maturato la scelta da settimane, mantenendola riservata anche all’interno dello staff tecnico. Secondo quanto riporta Il Mattino: “Parlerà alla squadra prima dell’Udinese, lo dirà anche a loro: fino ad adesso nessuno conosceva la sua decisione. Neppure quelli dello staff”. La decisione di Conte è irremovibile e l’annuncio arriverà subito dopo l’ultima gara casalinga della stagione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

conte ecco quando arriver224 l8217annuncio dell8217addio i dettagli
© Spazionapoli.it - Conte, ecco quando arriverà l’annuncio dell’addio: i dettagli
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

When the CEO's First Love Returned, His Substitute Wife MarriedAnother Man-He Regretted It Too Late!

Video When the CEO's First Love Returned, His Substitute Wife MarriedAnother Man-He Regretted It Too Late!

Sullo stesso argomento

Bournemouth, decisione presa per il post Iraola: panchina affidata a Rose! Ecco quando arriverà l’annuncioLocatelli Juve, rinnovo fino al 2030: il capitano bianconero firma il nuovo accordo! E spunta una novità in vista della sfida col Bologna…...

Rinnovo Locatelli Juventus, è fatta: quando arriverà la firma e l’ufficialità del capitano con i bianconeri. I dettagli dell’accordodi Francesco SpagnoloRinnovo Locatelli Juventus, è ormai tutto pronto per la firma del capitano bianconero.

Conte, l'addio al Napoli è vicino. Cassano rilancia: Può andare in Nazionale o al MilanAntonio Conte lascerà il Napoli dopo due stagioni vissute in panchina, ormai ci sono pochi dubbi. L'addio del tecnico leccese ha scatenato un lungo dibattito nel corso della puntata di ieri sera di Vi ... msn.com

conte ecco quando arriveràIL PENSIERO - Zazzaroni: Conte parla in continuazione al passato: più che probabile che lasci con uno scudetto, un secondo posto e una supercoppa, beato chi arriverà dopo di ...Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, nel suo editoriale per il quotidiano, si sofferma, tra le tante, anche sulla situazione della panchina del Napoli: Ho tenuto per ultimo Antonio Con ... napolimagazine.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web