È in fase di ultimazione l’intervento di ristrutturazione di un edificio a Ospedaletto di Coriano, che un tempo ospitava la biblioteca comunale. L’obiettivo è trasformare lo spazio in una struttura dedicata all’autonomia abitativa di persone adulte con disabilità. La riqualificazione dell’edificio prevede interventi strutturali e di adattamento degli ambienti interni. La nuova destinazione d’uso mira a creare un luogo di residenza che favorisca l’indipendenza degli utenti. La conclusione dei lavori è prevista a breve.

Una casa destinata ad accogliere percorsi di autonomia abitativa per persone adulte con disabilità. L’edificio a Ospedaletto di Coriano è quasi completato. Manca poco e potrà aprire le proprie porte. L’intervento è stato promosso dal Comune di Coriano nell’ambito dei progetti del Distretto socio-sanitario di Riccione e l’edificio sorge al posto della ex biblioteca comunale. Il precedente è stato demolizione per passare alla successiva ricostruzione che ha restituito al borgo uno spazio completamente rinnovato, accessibile ed efficiente dal punto di vista energetico. La consegna è prevista entro fine maggio. La palazzina è divisa in due appartamenti indipendenti, pensati per ospitare percorsi di autonomia abitativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rinasce l’ex biblioteca comunale

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