Rinasce il Palazzo Comunale E a Norcia è festa grande

A Norcia, dopo il terremoto del 2016, è stato inaugurato il nuovo Palazzo Comunale, che è stato restituito alla città al termine di lavori di restauro e adeguamento sismico. L'apertura ha suscitato entusiasmo tra i residenti, che hanno assistito alla riapertura di uno degli edifici simbolo del centro storico. L'intervento ha riguardato la ristrutturazione dell'edificio, reso nuovamente fruibile alla collettività.

Un altro passo in avanti importanti per la ricostruzione post sisma 2016: a Norcia è stato inaugurato il Palazzo Comunale, restituito alla comunità al termine di un complesso intervento di restauro e adeguamento sismico. I lavori, dal valore di oltre 7,3 milioni di euro, hanno consentito di recuperare uno dei principali simboli identitari della città, coniugando tutela storico-artistica e innovazione tecnologica. L’intervento ha riguardato l’edificio di origine medievale (XIII-XIV secolo), gravemente danneggiato dal terremoto del 30 ottobre 2016, che aveva evidenziato criticità soprattutto nelle connessioni strutturali tra le diverse parti del complesso.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Ricostruzione modello per tempi e tecniche. il Palazzo comunale riaperto. Norcia è ritornata bellissima. Il link news nei commenti - facebook.com facebook