Epoca di Vino torna sul mare di Viserba per una giornata di degustazioni auto storiche e dj set

Domenica 17 maggio si svolgerà a Viserba l’evento “Epoca di Vino”, che prevede una giornata dedicata alle auto storiche, alle degustazioni di vini e a musica con dj set. L’evento si svolgerà sul lungomare della località, coinvolgendo appassionati di automobili d’epoca e amanti del buon vino. La manifestazione si svolge in un’area aperta sul mare e prevede l’esposizione di auto d’epoca, assaggi di vini e momenti musicali.

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