Epoca di Vino torna sul mare di Viserba per una giornata di degustazioni auto storiche e dj set

Da riminitoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 17 maggio si svolgerà a Viserba l’evento “Epoca di Vino”, che prevede una giornata dedicata alle auto storiche, alle degustazioni di vini e a musica con dj set. L’evento si svolgerà sul lungomare della località, coinvolgendo appassionati di automobili d’epoca e amanti del buon vino. La manifestazione si svolge in un’area aperta sul mare e prevede l’esposizione di auto d’epoca, assaggi di vini e momenti musicali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Domenica 17 maggio torna a Viserba “Epoca di Vino”, l’evento che unisce il fascino delle auto storiche al piacere della degustazione di vini. Una giornata intera, a ingresso libero, tra motori d’altri tempi, stand enogastronomici, dj set, convivialità e atmosfere dal sapore vintage.Epoca di Vino.🔗 Leggi su Riminitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Primo Maggio sul mare: a Pontecagnano Faiano dodici ore di concerti e dj set al Ke'e BeachVenerdì 1 maggio, dalle ore 10 alle 22, il Ke’e Beach sulla litoranea di Pontecagnano Faiano ospita "Liberi Liberi", una giornata dedicata alla...

Dal 2027 una nuova fiera sulle auto e moto storiche e d'epoca: Padova Only ClassicsPadova si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento dedicato ai veicoli d’epoca.

Argomenti più discussi: Portale - San Giorgio di Vino 2026: vignaioli lungo i portici; Calici di primavera: eventi sul vino nel bolognese; San Giorgio di Vino 2026: vignaioli, degustazioni e sapori sotto i portici della pianura bolognese; Weekend a Roma: 16 eventi da non perdere sabato 9 e domenica 10 maggio.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web