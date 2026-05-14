Epoca di Vino torna sul mare di Viserba per una giornata di degustazioni auto storiche e dj set
Domenica 17 maggio si svolgerà a Viserba l’evento “Epoca di Vino”, che prevede una giornata dedicata alle auto storiche, alle degustazioni di vini e a musica con dj set. L’evento si svolgerà sul lungomare della località, coinvolgendo appassionati di automobili d’epoca e amanti del buon vino. La manifestazione si svolge in un’area aperta sul mare e prevede l’esposizione di auto d’epoca, assaggi di vini e momenti musicali.
Domenica 17 maggio torna a Viserba “Epoca di Vino”, l’evento che unisce il fascino delle auto storiche al piacere della degustazione di vini. Una giornata intera, a ingresso libero, tra motori d’altri tempi, stand enogastronomici, dj set, convivialità e atmosfere dal sapore vintage.Epoca di Vino.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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