Rimini decolla con Routes Europe Il sogno è il volo con Fiumicino

Da ilrestodelcarlino.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Rimini si svolge la manifestazione Routes Europe, un evento dedicato all’industria del trasporto aereo. Durante la fiera, vengono discussi e presentati diversi confronti tra compagnie e aeroporti, con particolare attenzione alle nuove rotte e alle opportunità di crescita. Tra le tematiche principali, l’aeroporto di Fiumicino viene indicato come punto di accesso internazionale, con l’obiettivo di ampliare le connessioni e favorire i voli verso destinazioni estere. L’evento riunisce professionisti del settore e rappresentanti di vari enti coinvolti nel trasporto aereo.

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Confronti serrati, nuove rotte e l’aeroporto di Fiumicino come porta per aprirsi al mondo. Queste erano le premesse di Routes Europe, l’evento iniziato ieri al palazzo dei congressi di Rimini che riunisce 125 tra i principali vettori aerei, 400 delegati di 250 scali aeroportuali, in un programma che prevede ben 5mila incontri già programmati tra compagnie aeree, aeroporti e fornitori dell’aviazione. Ieri alla foto di rito con il vice presidente Air Transport Events, Informa Markets Steven Small, c’era il presidente della Regione, Michele de Pascale a testimoniare la ricaduta regionale dell’evento. Il Fellini c’è, ma ci sono anche gli altri tre scali regionali (Bologna, Forlì e Parma) perché il respiro dell’evento è regionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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