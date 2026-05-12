Malpensa JetBlue decolla in Italia con il nuovo volo Boston-Milano

Oggi JetBlue ha inaugurato un nuovo volo stagionale tra Boston Logan e Milano Malpensa, offrendo un collegamento giornaliero tra le due città. La compagnia aerea statunitense ha iniziato a operare questa rotta, segnando il suo ingresso nel mercato italiano. La partenza del primo volo è avvenuta questa mattina, con un aereo che ha decollato dall’aeroporto di Boston. La tratta sarà attiva fino alla fine della stagione estiva.

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La compagnia aerea JetBlue debutta in Italia con l’avvio, oggi, del nuovo collegamento giornaliero stagionale tra il Boston Logan International Airport e l’aeroporto di Milano Malpensa. Nuova rotta amplia la rete transatlantica di JetBlue da Boston e rafforza la posizione della compagnia come principale vettore leisure del New England, migliorando così anche le connessioni per i clienti in viaggio sul suo network. Con l’avvio del servizio su Milano, JetBlue offre ora ai propri clienti nove collegamenti giornalieri diretti da Boston verso l’Europa durante la stagione estiva, che si aggiungersi ai collegamenti annuali già operativi su Amsterdam, London-Heathrow e Parigi, oltre ai servizi stagionali a Barcellona, Dublino, Edimburgo, London-Gatwick e Madrid.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Malpensa, JetBlue decolla in Italia con il nuovo volo Boston-Milano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Malpensa, decolla il nuovo volo da Milano a Seoul di Asiana AirlinesIl collegamento con la capitale della Corea del Sud è operativo tre volte a settimana con Airbus A350 e rafforza le rotte intercontinentali offerte... Arriva il volo giornaliero da Malpensa per BostonJetBlue ha lanciato oggi il nuovo collegamento giornaliero stagionale tra il Boston Logan International Airport (BOS) e l’Aeroporto di Milano...