Da Routes Europe al Raduno dei Carabinieri | Rimini protagonista di una settimana ricca di eventi

Rimini si prepara a vivere una settimana intensa, con una serie di eventi che coinvolgono diversi settori. Tra le iniziative in programma ci sono il convegno internazionale sulle rotte aeree, la convention dedicata al settore dentale, il raduno nazionale dei carabinieri e la manifestazione dedicata alle famiglie. La città si distingue per la varietà di appuntamenti, attirando visitatori e partecipanti da diverse aree.

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