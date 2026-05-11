Da Routes Europe al Raduno dei Carabinieri | Rimini protagonista di una settimana ricca di eventi
Rimini si prepara a vivere una settimana intensa, con una serie di eventi che coinvolgono diversi settori. Tra le iniziative in programma ci sono il convegno internazionale sulle rotte aeree, la convention dedicata al settore dentale, il raduno nazionale dei carabinieri e la manifestazione dedicata alle famiglie. La città si distingue per la varietà di appuntamenti, attirando visitatori e partecipanti da diverse aree.
Routes Europe, Expodental Meeting, Raduno nazionale dei carabinieri, maggio delle famiglie: prende il via una settimana ad ‘alto tasso di eventi’ per la città che si conferma destinazione dinamica e poliedrica. Il settore fieristico e congressuale pone Rimini al centro del panorama europeo. Dal.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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