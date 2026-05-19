Rimini Cassazione boccia i 23 ristoratori | stop ai rinnovi automatici

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di 23 ristoratori riguardo ai rinnovi automatici delle concessioni di spazi pubblici a Rimini. La decisione stabilisce che non ci sono più rinnovi automatici per queste concessioni, imponendo un cambiamento nelle procedure di rinnovo. La sentenza riguarda anche le spese legali sostenute per il ricorso, che saranno a carico dei ricorrenti. Restano da capire le ripercussioni di questa sentenza sul futuro dei chioschi e delle attività di somministrazione lungo il litorale.

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