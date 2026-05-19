Concessioni balneari la Cassazione boccia il ricorso di 23 ristoratori | Stop proroghe vanno fatti i bandi

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di 23 ristoratori legato alle concessioni balneari. La decisione riguarda la richiesta di proroghe delle concessioni, che è stata giudicata inammissibile. La sentenza stabilisce che le proroghe devono essere sostituite dall’attivazione di bandi pubblici. Questa decisione mette fine alle speranze di chi aveva sperato in un prolungamento delle attuali concessioni e conferma le modalità di assegnazione previste dalla normativa vigente. La vicenda ha avuto ripercussioni su diversi operatori del settore in Italia.

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Rimini, 19 maggio 2026 – Il loro ricorso aveva riacceso le speranze di molti bagnini in tutta Italia. C’era chi l’aveva definito “l’ultima spiaggia” per evitare i bandi per le concessioni balneari. Ma la sentenza della Cassazione ha spento ogni speranza. I giudici della Suprema corte hanno respinto il ricorso avanzato da Gabriele Boldrini del bar Victory e dai titolari di altri 22 locali della spiaggia di Rimini, che chiedevano di non applicare la Bolkestein e di mantenere le loro attività in quanto “rinnovate prima del 28 dicembre 2009”, cioè prima che l’Italia recepisse la direttiva europea sulla libera concorrenza per le concessioni di beni pubblici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Concessioni balneari, la Cassazione boccia il ricorso di 23 ristoratori: “Stop proroghe, vanno fatti i bandi” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Concessioni, l’ultima spiaggia. Gruppo di ristoratori fa ricorso per evitare i bandi pubbliciPotrebbe essere l’ultima spiaggia per i balneari, per evitare le gare per le concessioni. Concessioni balneari a Fiumicino, Pagliuca-Meloni: “Baccini revochi i bandi”Fiumicino, 20 aprile 2026 – “Prendiamo atto con favore delle dichiarazioni del sindaco di non ricorrere nei confronti della sentenza del Tar (leggi... La Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di 22 società balneari riminesi e ha quindi confermato lo stop alle proroghe automatiche delle concessioni demaniali, ribadendo che le spiagge devono essere assegnate tramite gare pubbliche x.com Concessioni balneari, la Cassazione boccia il ricorso di 23 ristoratori: Stop proroghe, vanno fatti i bandiRespinta la causa di un gruppo di imprenditori riminesi, che chiedeva di non applicare la Bolkestein. L’ex assessore Biagini: Ora il Comune e gli altri enti facciano controlli sulle attività con abus ... ilrestodelcarlino.it Qui la spiaggia non è risorsa scarsa: la mozione del centrodestra di Lecce per far saltare le gare sulle concessioni balneari reddit Balneari: la Cassazione blinda la decisione anti prorogheGli stabilimenti che non hanno partecipato al giudizio non possono impugnare la decisione con la quale è stato bocciato il regime delle proroghe automatiche ... msn.com