Nel 2025 rimesse immigrati salgono a 8,6 miliardi Bangladesh in testa

Nel 2025 le rimesse degli immigrati stranieri in Italia verso i loro paesi di origine sono salite a 8,6 miliardi di euro, rispetto agli 8,3 miliardi dell'anno precedente, con un aumento del 3,9%. Tra i paesi di destinazione, il Bangladesh si conferma come il principale destinatario di queste somme.

Salgono da 8,3 a 8,6 miliardi (+3,9%) nel 2025 le rimesse degli immigrati stranieri in Italia inviate all'estero. E' quanto si ricava dalle tabelle della Banca d'Italia secondo cui il Bangladesh si è confermato il primo Paese, con una quota sul totale salita al 19,6%. Segue l'India (6,9 per cento) che scala dalla sesta posizione e il Marocco, con una quota del 6,7 per cento, poco sopra delle Filippine. Spicca ancora l'assenza della Cina i cui flussi in uscita non sono contabilizzati e usano spesso canali non leciti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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