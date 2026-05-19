Riforma Schillaci medici di base contrari minacciano lo sciopero | Curare non è una catena di montaggio
Medici di base e pediatri esprimono opposizione alla recente riforma proposta dal governo, che mira a modificare le condizioni di lavoro e la formazione professionale. Tra i punti contestati, ci sono le nuove modalità di retribuzione e l'organizzazione del percorso di specializzazione. La possibilità di uno sciopero viene valutata come risposta alle modifiche apportate, considerate da alcuni come un modo per mantenere la qualità delle cure e l’autonomia professionale. La riforma, presentata come intervento per ottimizzare le risorse disponibili, ha generato reazioni contrastanti tra gli operatori sanitari.
Dalla retribuzione fino al corso di specializzazione: così la riforma del governo Meloni voluta da Schillaci stravolgerà il lavoro dei medici di famiglia e dei pediatri per salvare i fondi Pnrr. Il sindacato Fimmg avverte: "Rischio di diventare dipendenti pubblici e perdita attrattività". I medici di base ora minacciano lo sciopero. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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