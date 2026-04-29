Poteri speciali via libera dalla Camera per il Ddl Roma Capitale Gualtieri | Ora servono risorse

La Camera dei Deputati ha approvato con 159 voti favorevoli, 33 contrari e 55 astenuti il disegno di legge relativo a Roma Capitale che prevede l’assegnazione di poteri speciali. Si tratta del primo voto in Parlamento sul testo, che ora passa all’esame del Senato. Il sindaco della città ha commentato la necessità di risorse per attuare le misure previste dal provvedimento.

Un nuovo passo verso i pieni poteri, primo voto alla Camera sul Ddl Roma Capitale: 159 voti favorevoli, 33 contrari e 55 astenuti.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Stadio Roma, Gualtieri sub-commissario: poteri speciali per Pietralata Consenso, migliaia a Roma contro il ddl Bongiorno: “Non normalizzerete lo stupro nei tribunali”Migliaia di persone sono scese in piazza in tutta Italia contro il Ddl Stupri e l’eliminazione del concetto di consenso, in una mobilitazione ampia... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Per Roma Capitale oggi il primo sì: i dem si astengono, irritazione Fdi. Primo via libera alla Camera alla riforma su Roma Capitale, Meloni Il Pd tradisce gli impegni e si astieneROMA (ITALPRESS) – È stata approvata oggi, in prima lettura alla Camera, la riforma costituzionale per rafforzare il ruolo di Roma Capitale e per attribuire al Campidoglio i poteri legislativi ... italpress.com Roma Capitale, primo via libera dalla Camera. Gualtieri: «Bene l'ok, ma ora le risorse»«È stata approvata oggi, in prima lettura alla Camera, la riforma costituzionale per rafforzare il ruolo di Roma Capitale e per attribuire al Campidoglio i poteri legislativi necessari per occuparsi ... ilmessaggero.it