Riforma aree protette finalmente una proposta che guarda al futuro!
È arrivata una proposta di riforma delle aree protette, un intervento che mira a modificare le modalità di gestione e tutela di queste zone. La notizia ha suscitato reazioni tra coloro che chiedevano un aggiornamento delle normative e chi invece si oppone a cambiamenti percepiti come rischiosi. La discussione si concentra sugli obiettivi e sui possibili effetti di questa proposta, che si inserisce nel dibattito più ampio sulla tutela del territorio e sulla conservazione delle risorse naturali.
Un bambino che corre sulla sabbia, si ferma a raccogliere le conchiglie e guarda il mare. È forse da immagini come questa che dovrebbe partire ogni discussione seria sull’ambiente e sulla tutela della natura. Perché oggi più che mai non possiamo permetterci di dare per scontato ciò che lasceremo alle future generazioni. Per questo il convegno promosso ieri alla Camera dei Deputati dal Vicepresidente Sergio Costa insieme alla deputata Ilaria Fontana ha avuto un valore che andava oltre il semplice confronto tecnico. In quella sala era chiaro il bisogno di smettere di rincorrere le emergenze e iniziare finalmente a costruire una politica ambientale più lungimirante, coraggiosa e concreta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Referendum giustizia, chi guarda al futuro dice Sì: dopo i giovani anche gli imprenditori a favore della riforma: i numeri
Bari, il mare chiama e la città risponde: una giornata di pulizia che guarda al futuroBARI – C’è un momento, quando il sole illumina il mare e il porto si anima, in cui Bari mostra il suo volto più autentico.