Referendum giustizia chi guarda al futuro dice Sì | dopo i giovani anche gli imprenditori a favore della riforma | i numeri

Dopo i giovani, anche gli imprenditori si schierano a favore del referendum sulla giustizia. Secondo un’indagine dell’Istituto Piepoli, sempre più persone del mondo economico esprimono il loro sostegno alla riforma, evidenziando un crescente consenso tra diverse categorie della società. I numeri mostrano come questa posizione si stia ampliando, coinvolgendo anche settori tradizionalmente più cauti.

Dopo i giovani anche gli imprenditori dicono Sì al referendum sulla giustizia. L’ Istituto Piepoli offre due indicazioni molto illuminanti in questa settimana, calibrando un sondaggio su due categorie che in modo diverso rappresentano quelle fasce di italiani che guardano al futuro, alla prospettiva e non all’ideologismo. Men che meno alla ripicca politica anti governativa. Intanto gli imprenditori sono informatissimi sui contenuti dei quesiti referendari, il che, appunto, non è secondario. L’indagine ha coinvolto un campione di imprenditori e piccole e medie imprese, rappresentativo per Grande Ripartizione Geografica (Grg) e ampiezza dei centri abitati: con 500 interviste distribuite tra liberi professionisti, lavoratori autonomi, negozianti, commercianti, artigiani, agenti di commercio e agricoltori. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

