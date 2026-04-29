Insulti razzisti Rifondazione Comunista | A Victoria diciamo che non è sola

Un movimento politico locale ha espresso vicinanza a una persona vittima di insulti razzisti. In una nota ufficiale, il gruppo ha dichiarato di essere vicino a Victoria Oluboyo, condannando i commenti offensivi ricevuti. La comunicazione si concentra sulla solidarietà rivolta alla donna, senza fare ulteriori commenti o analisi sulla situazione. La dichiarazione è stata diffusa attraverso i canali ufficiali del partito.

“Rifondazione Comunista Parma” si legge in una nota "esprime solidarietà a Victoria Oluboyo per i gravissimi insulti razzisti che ha ricevuto.Quello che è successo non è normale e l'odio non va minimizzato. E quando si arriva a questo livello, viene colpita una persona ma si colpisce anche tutta.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Insulti razzisti a Victoria Oluboyo, la consigliera denuncia: solidarietà dal Pd Anche Rifondazione Comunista sostiene Andrea MartellaC'è un ulteriore ingresso nella coalizione che sosterrà Andrea Martella come candidato sindaco di Venezia.