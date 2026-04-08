Nel giorno in cui è stata dichiarata una tregua, il governo israeliano ha avviato un'ampia operazione militare in Libano, suscitando reazioni e interrogativi sulla tempistica e sulle prossime mosse. La situazione si svolge in un contesto di tensione crescente, con il governo nazionale che non ha ancora richiesto un intervento o un controllo delle azioni di Netanyahu. La questione rimane aperta, mentre si attendono sviluppi sulla gestione di questa escalation.

ROMA, 08 APR – “Nel giorno della tregua, il governo israeliano sta conducendo una vasta operazione militare di attacco in Libano. Il ministro Tajani annuncia che è stato colpito anche un mezzo italiano. Cos’altro deve accadere prima che il governo Meloni chieda chiaramente a Trump e Netanyahu di fermarsi? La notizia della tregua va salutata positivamente ma è una sospensione fragilissima, che richiede il rispetto da parte di tutti. Netanyahu continua invece a bombardare il Libano come se nulla fosse. Il ministro Tajani ha annunciato che chiederà chiarimenti all’ambasciatore sul mezzo italiano colpito, io gli dico che deve aggiungere una parola: fermatevi”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Schlein: ‘che altro deve succedere prima che Meloni chieda a Netanyahu di fermarsi?’

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Attacco Iran, Schlein: Chiediamo informativa Meloni, è lei che deve riferire in Parlamento – Il video(Agenzia Vista) Roma, 02 marzo 2026 "Chiediamo un'informativa della presidente del Consiglio sulle implicazioni politiche di questi sviluppi...

Temi più discussi: Il governo dica no a qualunque supporto alle guerre di Trump. Se si vota domani, saremo pronti; Schlein, solidarietà a Pizzaballa e Ielpo, Netanyahu viola i diritti umani; Schlein, che deve succedere ancora prima che Meloni chieda a Netanyahu di fermarsi?; Bersani pt1: Il governo si è messo nelle mani di due criminali: Trump e Netanyahu.

Schlein, che deve succedere ancora prima che Meloni chieda a Netanyahu di fermarsi?Nel giorno della tregua, il governo israeliano sta conducendo una vasta operazione militare di attacco in Libano. Il ministro Tajani annuncia che è stato colpito anche un mezzo italiano. (ANSA) ... ansa.it

Libano, Schlein: cos’altro deve accadere perché Meloni dica qualcosa?Roma, 8 apr. (askanews) – Cos’altro deve accadere prima che il governo Meloni chieda chiaramente a Trump e Netanyahu di fermarsi?. Lo dice la segretaria Pd Elly Schlein, commentando gli attacchi isr ... askanews.it

Il governo di Netanyahu sta facendo di tutto per mettere a rischio la già fragile tregua in Iran, proseguendo nella sua furia criminale in violazione di ogni norma di diritto internazionale. Poco fa Israele ha bombardato a tappeto la capitale libanese causando cen - facebook.com facebook

Benjamin Netanyahu, ancora una volta, agisce come un criminale sanguinario, approfittando della tregua con Iran per scatenare un nuovo e brutale attacco contro il Libano. In pochi minuti ha ucciso oltre 300 persone, mentre centinaia di feriti restano intrappol x.com