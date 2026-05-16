Un uomo ricercato da alcuni giorni è stato arrestato dopo essere stato intercettato in un servizio televisivo trasmesso da una rete nazionale. I Carabinieri avevano avviato le ricerche quando si era reso irreperibile sul territorio, ma la sua presenza in tv ha permesso di localizzarlo. L’arresto è stato eseguito poco dopo la messa in onda della trasmissione, che ha portato alla sua individuazione e fermo. La vicenda ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine e dei media.

I Carabinieri lo stavano cercando da alcuni giorni, dopo che si era reso irreperibile sul territorio, ma la sua fuga si è conclusa in modo inatteso: è stato infatti individuato dopo essere apparso in un servizio della trasmissione Mediaset “Fuori dal Coro”. Protagonista della vicenda è un uomo residente nel Veneziano, accusato di gravi maltrattamenti nei confronti della moglie. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti e riportato dal Corriere del Veneto, all’interno della coppia si sarebbero consumate per anni violenze fisiche e psicologiche: urla, minacce, insulti, percosse e anche episodi di violenza sessuale. Un quadro accusatorio pesante che ha portato fin dalle prime fasi a misure cautelari nei confronti dell’uomo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Incastrato a Fuori dal Coro”. Scatta l’arresto, era ricercato

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