Allerta truffe telefoniche ad Arezzo Le raccomandazioni della Polizia Municipale

Da lanazione.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 23 marzo 2026 –  A seguito di recenti segnalazioni riguardanti tentativi di truffa messi in atto nel territorio comunale, il Comando di Polizia Locale di Arezzo invita la cittadinanza alla massima allerta e fornisce alcune importanti precisazioni per tutelare la sicurezza dei residenti. È stato rilevato che ignoti soggetti, spacciandosi per agenti di Polizia Locale, contattano telefonicamente i cittadini sostenendo la presenza di sanzioni a loro carico, talvolta richiedendo pagamenti immediati o invitando i soggetti a recarsi con urgenza presso uffici esterni. Il Comando chiarisce ufficialmente che la Polizia Locale non utilizza mai il canale telefonico per notificare verbali o per richiedere pagamenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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