Stili di vita la dieta per prevenire il cancro nel progetto della Federico II

Nel territorio casertano a nord di Napoli, la Federico II ha avviato un progetto dedicato agli stili di vita e alla dieta come strumenti di prevenzione del cancro. La bonifica del territorio, dopo la condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo, resta un tema importante, ma non è l’unica questione su cui si concentrano le attività della regione.

Diversi pazienti casertani stanno partecipando allo studio del dipartimento di Endocrinologia, Diabetologia, Andrologia e Nutrizione La bonifica del territorio, dopo la condanna della Cedu, non è l’unica priorità per il territorio casertano a nord di Napoli. È fondamentale anche promuovere la prevenzione attraverso corretti stili di vita e il rafforzamento dell’individuo, per contrastare i danni già presenti nella popolazione. In questo contesto, alimentazione ed educazione terapeutica rappresentano strumenti fondamentali. Un contributo importante in questa direzione è offerto dalla Federico II dal D.A.I. di Endocrinologia, Diabetologia, Andrologia e Nutrizione, diretto dalla prof. 🔗 Leggi su Casertanews.it

