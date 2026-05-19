Ricaricare l' auto elettrica mentre si fa la spesa? In Trentino ora si può

Da oggi in Trentino è possibile ricaricare un'auto elettrica mentre si fa la spesa in un supermercato della catena Aldi. La novità riguarda l'installazione di punti di ricarica presso alcuni punti vendita, consentendo ai clienti di alimentare i veicoli mentre acquistano generi alimentari. Questa iniziativa mira a combinare le esigenze di mobilità sostenibile con le attività quotidiane, senza richiedere tempi aggiuntivi rispetto alle normali soste in negozio.

Vai a fare la spesa da Aldi e, intanto, ricarichi il tuo veicolo elettrico: adesso si può fare anche in Trentino. Il tutto è reso possibile grazie a Plenitude, tramite la controllata Plenitude On The Road, che prosegue nel piano di sviluppo della propria rete di ricarica, con l’installazione di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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