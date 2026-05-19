Ribera un albero per Falcone | nasce il Patto civico per la legalità
A Ribera è stato piantato un albero dedicato a Falcone, simbolo di legalità. È stato firmato un nuovo Patto civico per promuovere l’impegno contro la criminalità organizzata. Nel frattempo, si discute di come le strategie delle organizzazioni mafiose si siano evolute dopo un periodo segnato da molte stragi. I sindacati manifestano preoccupazione riguardo alle recenti modifiche legislative approvate dal Governo, ritenendo che possano avere ripercussioni sulla lotta alla criminalità e sui diritti dei lavoratori.
? Punti chiave Come cambiano le strategie mafiose dopo la stagione delle stragi?. Perché i sindacati temono le nuove scelte legislative del Governo?. Cosa prevede concretamente il nuovo Patto civico per la legalità?. Quali rischi comportano gli affidamenti diretti per il controllo del territorio?.? In Breve Manifestazione sabato 23 maggio alle 10:30 nel parco di piazza Zamenhof a Ribera.. Caterina Sparacino e Alfonso Buscemi intervengono insieme all'associazione RiberaLab e ad Alfio Mannino.. Cgil esprime timori su intercettazioni e abolizione abuso d'ufficio per contrasto mafie.. Patto civico mira a contrastare infiltrazioni su appalti pubblici e traffico di droga. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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