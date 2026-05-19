Ribera un albero per Falcone | nasce il Patto civico per la legalità

A Ribera è stato piantato un albero dedicato a Falcone, simbolo di legalità. È stato firmato un nuovo Patto civico per promuovere l’impegno contro la criminalità organizzata. Nel frattempo, si discute di come le strategie delle organizzazioni mafiose si siano evolute dopo un periodo segnato da molte stragi. I sindacati manifestano preoccupazione riguardo alle recenti modifiche legislative approvate dal Governo, ritenendo che possano avere ripercussioni sulla lotta alla criminalità e sui diritti dei lavoratori.

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