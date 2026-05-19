Ribaltiamo tutto Garlasco verso una svolta clamorosa | cosa hanno scoperto gli avvocati di Sempio

Il caso Garlasco sta vivendo un momento di svolta dopo che gli avvocati di Sempio hanno presentato nuove evidenze. La vicenda, che ha attratto l’attenzione pubblica e si trascina da anni, potrebbe prendere una piega diversa grazie a queste scoperte. Le autorità stanno esaminando attentamente i documenti e le prove consegnate, mentre la procura ha confermato di aver avviato ulteriori approfondimenti. Nessuna comunicazione ufficiale sui dettagli delle nuove scoperte è stata ancora resa pubblica.

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Il caso Garlasco torna al centro dell’attenzione con un’accelerazione improvvisa che potrebbe cambiare gli equilibri dell’inchiesta. A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, la posizione di Andrea Sempio si fa sempre più delicata, mentre la difesa prepara una controffensiva articolata su più fronti. L’attesa è tutta concentrata su una data cerchiata in rosso: venerdì 22 maggio, quando potrebbero arrivare elementi decisivi. >> Re Carlo sotto choc: una tragedia, era giovanissima Secondo quanto emerso, il lavoro dei consulenti incaricati dalla difesa è ormai alle battute finali. Si tratta di analisi parallele e approfondite che mirano a ribaltare l’impianto accusatorio costruito dalla Procura di Pavia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento “La prova regina”. Garlasco, svolta clamorosa: perché Sempio rischia l’ergastoloUn nuovo passaggio procedurale segna l’evoluzione dell’inchiesta sul delitto di Garlasco. “Un mostro, cosa gli hanno fatto”. Garlasco, l’avvocato di Sempio lo rivelaIl caso Garlasco torna a occupare le cronache giudiziarie a pochi giorni dall’interrogatorio di Andrea Sempio, convocato in Procura a Pavia. Garlasco, si va verso il processo. Tutti gli elementi su Andrea SempioNuova consulenza genetica e possibili testimoni rimescolano le carte nel caso Garlasco. Per Sempio si profila il rinvio a giudizio Un rimescolamento di carte ha (almeno in parte) riscritto molte delle ... panorama.it Garlasco, la rivelazione dell’avvocato De Rensis: Tutto dipende dai pc di Chiara. Indagini verso la svoltaNuovi sviluppi sul delitto di Garlasco. Durante la trasmissione Mattino Cinque, l’avvocato Antonio De Rensis ha commentato i tempi delle indagini ancora in corso. Secondo il legale, la possibile ... affaritaliani.it