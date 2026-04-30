Durante un’udienza nel procedimento relativo al delitto di Garlasco, è stata discussa quella che viene definita come la prova regina. La vicenda riguarda l’imputato Sempio, che ora rischia l’ergastolo. Un passaggio procedurale ha portato a un nuovo sviluppo nell’indagine, coinvolgendo anche l’analisi di documenti e testimonianze che potrebbero influenzare l’esito del processo. La vicenda rimane al centro dell’attenzione pubblica e delle cronache giudiziarie locali.

Un nuovo passaggio procedurale segna l’evoluzione dell’inchiesta sul delitto di Garlasco. Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, deve decidere se presentarsi all’interrogatorio fissato dalla Procura di Pavia per il 6 maggio, un appuntamento che potrebbe incidere in modo rilevante sulla linea difensiva e sui tempi dell’indagine. La valutazione riguarda anche le ricadute immediate di ogni scelta: comparire o meno, e in che modo, determina infatti il livello di conoscenza degli atti e il margine di manovra della difesa nelle prossime fasi, fino all’eventuale richiesta di rinvio a giudizio. Il nodo, come viene descritto, richiama il “dilemma del prigioniero”: cooperare rispondendo alle domande oppure restare in silenzio.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “La prova regina”. Garlasco, svolta clamorosa: perché Sempio rischia l’ergastolo

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