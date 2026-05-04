Il caso legato a Garlasco torna a essere al centro dell’attenzione, a pochi giorni dall’interrogatorio di Andrea Sempio, chiamato in Procura a Pavia. L’avvocato di Sempio ha commentato l’episodio con parole che fanno riferimento a un presunto trattamento subito, descrivendo la persona coinvolta come un “mostro”. La vicenda si sviluppa in un quadro di indagini ancora in corso, senza ulteriori dettagli sui motivi dell’interrogatorio o sulle accuse.

Il caso Garlasco torna a occupare le cronache giudiziarie a pochi giorni dall’interrogatorio di Andrea Sempio, convocato in Procura a Pavia. Il 38enne, indicato come unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007, è chiamato a presentarsi davanti ai pubblici ministeri in un momento segnato da una forte attenzione mediatica. La decisione se rispondere alle domande degli inquirenti o avvalersi della facoltà di non rispondere potrebbe essere influenzata anche dal contesto esterno, secondo quanto sostengono i legali. Il punto, per la difesa, è che intorno alla figura dell’indagato si sarebbe creato un clima capace di condizionare percezione pubblica e serenità del procedimento.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Un mostro, cosa gli hanno fatto”. Garlasco, l’avvocato di Sempio lo rivela

Delitto di Garlasco, parla Andrea Sempio - Vita in diretta 13/01/2026

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